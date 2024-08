O Benfica venceu o Sporting por 3-2 no Seixal, em jogo da 1.ª jornada da Zona Sul do Campeonato Nacional de Juvenis.

Os leões estiveram na frente do marcador graças a um golo de Ansumane Júnior logo aos 10 minutos, mas as águias chegaram ao empate antes da meia-hora por Anísio Cabral.

Nos minutos iniciais da segunda parte, Miguel Figueiredo deu vantagem ao Benfica na conversão de um penálti.

A reta final trouxe ainda mais emoção e começou com um castigo máximo desperdiçado aos 81m por Estefânio Rúben, que permitiu a defesa do guarda-redes do Benfica, que manteve assim os encarnados na frente.

Na resposta, Anísio Cabral bisou aos 85m para os campeões nacionais do escalão. O melhor que o Sporting conseguiu foi reduzir para o 3-2 final já em tempo de compensação por intermédio de Ricardo Yordanov.