A receção do Benfica ao Liverpool, dos oitavos de final da Youth League, marca um registo especial para Pedro Álvaro: o defesa dos encarnados igualou o recorde de presenças na competição, com 27.

Ora, nem de propósito, Álvaro igualou o registo de outro português: Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, era até agora o jovem com mais jogos na prova, ele que a conquistou o troféu época passada de dragão ao peito.

Refira-se que o Benfica defronta o Liverpool esta tarde, no Seixal, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO aqui.

Congratulations Pedro Álvaro - the @SLBenfica defender is making a joint-record 27th #UYL appearance in their round of 16 game with @LFC (and they are 3-0 up!) 🙌🙌🙌 https://t.co/EaOwtWIBiT pic.twitter.com/rwDSr1qt0a