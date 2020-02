O Benfica e o Rio Ave venceram este sábado, respetivamente, o Alverca e o FC Porto, resultados que colocam as duas equipas no topo da classificação da segunda fase do campeonato nacional de juniores, de apuramento do campeão.

Os encarnados golearam na deslocação ao Alverca, por 4-0, ao passo que os vila-condenses triunfaram no Olival, frente ao FC Porto, por 2-0.

No outro jogo deste sábado, o Famalicão recebeu e venceu o Estoril, por 2-1, somando os primeiros três pontos.

No domingo, a segunda de 14 jornadas fica completa com o duelo entre Sporting e Sp. Braga, agendado para as 11h45.