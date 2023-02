Não é todos os dias que um elemento do staff irrompe pelo relvado e vai até à bancada para prestar assistência a um adepto da equipa adversária.

Foi precisamente isso que aconteceu no dérbi em que o Coimbrões recebeu o Leverense, no passado sábado, a contar para o campeonato de sub-10 da Associação de Futebol do Porto. A mãe de um jovem atleta do clube forasteiro teve uma indisposição, o que levou o árbitro Gonçalo Martins a interromper momentaneamente a partida. A decisão foi tomada pelo juiz ao aperceber-se de estado de nervosismo do pequeno jogador e para que este não presenciasse o momento.

Esta situação levou à intervenção de Margarida, fisioterapeuta do Coimbrões, que prontamente prestou socorro na bancada à mãe do jovem jogador da equipa adversária, que acabou por recuperar, tendo o jogo sido reatado de seguida.

Por esta atitude, no final do jogo, o árbitro mostrou o cartão branco à fisioterapeuta do clube gaiense.

Quem também foi premiado com um cartão branco, na terça-feira, foram os pais dos jovens jogadores num jogo do escalão de sub-8 do Tirsense. O bom comportamento do público, algo habitual nestes escalões, levou o árbitro do jogo a considerar esta uma situação que era merecedora da distinção.