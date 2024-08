O FC Porto assinou contrato profissional com onze jovens da formação, nesta sexta-feira. Tratam-se de futebolistas de vários escalões, desde os sub-15 aos sub-19, que chegaram de outros clubes.

Podia ser uma assinatura de contrato normal, não fossem as presenças de duas figuras do clube - Rolando, atual treinador-adjunto dos sub-17, e Silvestre Varela, adjunto dos sub-19. Ambos foram futebolistas e mostrarm o Museu do clube aos recém-chegados.

Os sub-15 Gustavo Pedrosa, Rodrigo Gomes, Salvador Ribeiro e Tiago Caires, os sub-16 Gonçalo Organista, Rodrigo Barbosa e Tcherno Jamanca, o sub-17 Tyler Quinn, os sub-18 Miguel Silva e Nicolas Damaso e o sub-19 Francisco Curvelo assinaram contrato de formação com o FC Porto.



«É sempre importante passar os valores do FC Porto aos jogadores que vêm para o clube, pois eles têm de saber o peso que esta camisola tem. No FC Porto é sempre para ganhar e queremos que eles cresçam num ambiente vitorioso. Queremos que eles atinjam os patamares mais altos, nomeadamente a equipa A», afirmou Varela, em declarações ao site do FC Porto.

Também Rolando teceu a sua opinião. «É uma iniciativa espetacular. Quando eu cheguei ao FC Porto, não havia nada disto. Agora, chegar aqui e ver isto tudo, entender o que é o clube torna muita mais fácil a integração nesta casa. Aqui, a responsabilidade é grande, mas o prazer é ainda maior», afirmou.