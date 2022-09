O FC Porto recebeu e venceu o Famalicão este sábado, por 2-0, no jogo que abriu a 5.ª jornada da série A do Campeonato Nacional de juvenis.

Os golos do FC Porto foram apontados por João Teixeira e Gonçalo Sousa.

Com este resultado, o FC Porto é líder isolado à condição, com 12 pontos nos quatro jogos realizados. Tem mais três pontos, mas também mais um jogo, do que Boavista e V. Guimarães.

No domingo, a série A tem os jogos Paços de Ferreira-Padroense, Palmeiras-Boavista, V. Guimarães-Rio Ave e Sp. Braga-Merelinense.