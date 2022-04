A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou este sábado a criação de dois novos campeonatos de escalões de formação em 2022/23, as segundas divisões nacionais de sub-17 e de sub-15, que vão contar, respetivamente, com 36 e com 40 clubes.

«A criação de duas novas competições no âmbito da formação, já estava programada pela FPF, mas a sua concretização ficou comprometida devido à pandemia. Passados estes tempos difíceis, este estímulo é ainda mais importante», afirmou José Couceiro, vice-presidente federativo e Diretor Técnico Nacional, citado pela Lusa.

«Com a criação de duas divisões secundárias nos campeonatos nacionais de sub-17 e sub-15 estamos essencialmente a criar condições para apurar competências e tornar a competição nestes escalões mais equilibrada, assumindo-se como prioridade o desenvolvimento do jovem futebolista. Estas alterações incluem-se num plano de reformulação das competições que, neste caso, visa aproximar o formato destas categorias ao escalão de sub-19 e que só estará concluído em 2024/25», explicou Couceiro.

Feminino, Campeonato de Portugal e futsal: confirmadas as mudanças

Nos regulamentos e formatos competitivos definitivos divulgados este sábado no sítio oficial da FPF, na sequência da aprovação em reunião da direção federativa a 10 de março e de consulta pública, foi confirmado também o já previsto alargamento da Supertaça feminina de futebol a quatro clubes e a redução da Liga feminina a 12.

A partir da próxima época, a Supertaça feminina de futebol vai ser disputada pelo campeão nacional, pelo vice-campeão e pelos vencedores da Taça da Portugal e da Taça da Liga, no formato de meias-finais e final. Caso os vencedores das taças coincidam, vai ser a classificação da Liga feminina a determinar os clubes presentes na prova.

Igualmente confirmada foi a redução, para 2022/23, do principal campeonato feminino, atualmente disputado por 16 clubes, para 12, numa série única a duas voltas. O último desce, enquanto os 10.º e 11.ºs classificados vão disputar play-offs com os segundo e terceiro classificados da segunda divisão.

Ao contrário da Liga feminina, a II Divisão vai manter na primeira fase duas séries (Norte e Sul). Avançam para a fase de subida os quatro primeiros de cada uma, com vista à disputa da subida direta e das vagas nos play-offs. Este escalão vai estar limitado à participação de seis equipas B, três em cada zona e de quatro na fase de subida.

No Campeonato de Portugal, também há redução, para 56 equipas, que vão ser divididas por quatro séries de 14 clubes, seguindo uma organização territorial, com a disputa de um campeonato a duas voltas. Os seis últimos de cada uma das séries vão ser despromovidos aos escalões distritais, enquanto os dois primeiros de cada uma das quatro séries vão formar duas séries de quatro clubes. Sobem à Liga 3 os dois primeiros de cada uma.

Igualmente prevista, e agora confirmada, foi a redução de 14 para 12 clubes da Liga masculina de futsal, que continuará a ser disputada em duas fases. No final da fase regular, descem os dois últimos. Os play-offs, entre os oito primeiros da fase regular, jogam-se em eliminatórias à melhor de três jogos e a final à melhor de cinco.