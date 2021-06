O FC Porto venceu o Sporting por 2-0, em jogo da 4.ª jornada da 2.ª fase da 1.ª divisão do Torneio Nacional de Juniores.

Diogo Abreu inaugurou o marcador para os azuis e brancos aos 59 minutos e Umaro Candé fechou o resultado aos 69 minutos.

O FC Porto é nesta altura segundo classificado da competição com 9 pontos, menos um do que o líder Sp. Braga. O Sporting está no sexto posto com 4 pontos, mas menos um jogo do que os dragões.