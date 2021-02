Confederação do Desporto de Portugal (COP), Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Comité Olímpico de Portugal (COP), Comité Paralímpico de Portugal (CPP), Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e outras entidades ligadas ao desporto no país, solicitaram, esta quarta-feira, soluções urgentes ao Governo para salvar o setor em Portugal, manifestando a preocupação coincidente com falta de apoios, numa situação precipitada pela pandemia da covid-19.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, que se fez ainda representar pelas federações de andebol, basquetebol, patinagem e voleibol, afirmou que «a inatividade do movimento desportivo, aliada à insustentabilidade da receita, empurram o desporto para um cenário mais negro».

«Ao nível da formação destas federações, que têm cerca de 250 mil atletas, somente 14 mil (cerca de seis por cento), estão neste momento a praticar atividade desportiva», explicou Fernando Gomes, esperando uma «identificação de fundos de apoio ao desporto para salvar milhares de clubes, entidades e associações desportivas que, de outra forma, muito rapidamente desaparecem».

«No futuro, vamos pagar caro se não encontrarmos soluções a curto prazo. Será uma fatura enorme para o país nas décadas vindouras. Para que o desporto continue a ser o que norteia muitos jovens, é fundamental encontrar meios para que, a curto prazo, possa auxiliar e, quando a pandemia o permitir, encontrar soluções», disse, na audição pública na Assembleia da República - solicitada pelo Partido Comunista Português (PCP) - o presidente da COP, Carlos Paula Cardoso.

Para o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), outra solução passa por incluir os atletas com deficiência nos grupos prioritários de vacinação, para que preparem a participação em Tóquio2020 com a maior segurança possível, algo corroborado pelo presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), Fausto Pereira, e pelo presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), André Reis, que englobou todos os atletas que representem Portugal em provas internacionais. André Reis abordou ainda a temática da saúde mental, que tem afetado muitos jovens, impossibilitados de fazer desporto devido ao confinamento, chamando «especial atenção a este problema».

«A pandemia veio agravar uma situação que, em muitas coletividades e pequenos ou médios clubes, já era grave. Será possível reverter a tendência? Acreditamos que sim, mas terá de haver respostas para algumas questões», disse, por seu turno, o presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), Augusto Flor.

A audiência teve ainda a participação da Confederação de Treinadores (CT) e das federações de aeronáutica, ciclismo, natação, xadrez, taekwondo e ténis de mesa, bem como partidos com assento parlamentar: PS, PSD, BE e PCP.