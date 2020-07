Silas, antigo treinador do Sporting, Artur Jorge, atual treinador do Sp. Braga, e Renato Paiva, do Benfica B, estão entre os candidatos admitidos ao curso de treinadores UEFA Pro (nível IV) que a Federação Portuguesa de Futebol abriu.

A lista inclui ainda nomes como Sérgio Vieira (Farense), Carlos Pinto (Desp. Chaves), Rui Duarte (ex-Farense e Casa Pia), Álvaro Pacheco (Vizela), Sandro Mendes (ex-V. Setúbal) ou Filipe Celikkaya, o novo treinador do Sporting B.

Também Luís Nascimento, adjunto de Carlos Carvalhal no Rio Ave e irmão de Bruno Lage, vai participar neste curso. Tal como Alexandre Silva, que deixou o Benfica aquando da saída de Lage, ou Fernando Ferreira, que ficou com Nélson Veríssimo.

Na lista de candidatos admitidos para o curso de nível III, o destaque vai para Luís Freire, que subiu o Nacional à Liga mas está como suplente nesta formação, pelo que arrisca-se a continuar apenas com o nível II, pelo menos para já.

Entre os candidatos admitidos está Filipe Pedro, o novo treinador da equipa de sub-23 do Sporting.