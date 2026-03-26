Benfica: guarda-redes da formação assina contrato profissional
António Luís tem 16 anos e cumpre a nona época de águia ao peito
António Luís, guarda-redes de 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica.
O jovem futebolista que alinha na equipa de juvenis está na nova época ao serviço dos encarnados, o único clube que representou.
No Benfica Campus desde 2021/22, onde chegou depois de ter estado integrado no CFT do Algarve durante vários anos, António Luís sagrou-se há duas épocas campeão nacional de iniciados e é internacional nos escalões sub-15 e sub-16.
