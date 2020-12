Os clubes da I e II Ligas de futebol vão receber, cada um, parte dos 4.187 milhões de euros provenientes do fundo de solidariedade da UEFA, para aplicação no futebol de formação. A confirmação foi feita esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que vai fazer a distribuição do valor.

Um total de 29 clubes, 13 da I Liga e 16 da II Liga, que não chegaram à fase de grupos das competições europeias, vão receber cerca de 145 mil euros cada um, exclusivamente destinados a investir no futebol de formação.

Em 2019/2020, o Benfica disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões e chegou aos 16 avos de final da Liga Europa, fase em que FC Porto, Sp. Braga e Sporting também foram afastados da segunda competição europeia de clubes. O V. Guimarães foi eliminado na fase de grupos desta prova. Fora deste fundo, além destes cinco clubes, ficam também as equipas B.