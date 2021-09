O Sporting anunciou a contratação de Magnus Gaunsbaek, defesa-central dinamarquês de 16 anos que rubricou um contrato profissional com os leões.

O jovem futebolista jogava no Nyborg G&IF, clube da cidade onde cresceu e onde foi identificado pelos olheiros dos leões. «Estou muito contente pela confiança que o Sporting depositou em mim. É um clube enorme. Vou trabalhar no duro e dar o máximo por este símbolo», disse em declarações reproduzidas no site do Sporting.

«Grande atletas foram formados aqui, como o Luís Figo ou o Cristiano Ronaldo. O Sporting é muito bom na formação», acrescentou.

Magnus Gaunsbaek vai ser integrado no plantel sub-17 dos leões e viver nos próximos tempos na academia de Alcochete.