A equipa de sub-23 do Benfica venceu nesta segunda-feira o Estoril por 1-0, em jogo da Liga Revelação realizado no Benfica Campus.

O único golo do jogo foi marcado por Jair Monteiro, que saltou do banco para, aos 90+3 minutos, ser decisivo com uma cabeçada certeira após cruzamento da esquerda.

As águias lideram a Liga Revelação com 35 pontos somados em 16 jogos.