A edição deste ano do IberCup vai contar com a presença de FC Porto, Sporting e Benfica, além de Sp. Braga e V. Guimarães.

Quanto a equipas estrangeiras, participam os espanhóis Real Madrid, do Deportivo da Corunha e do Málaga e ainda os brasileiros do Flamengo.

O torneio de futebol juvenil decorre no Estoril, em Cascais e no Algarve, entre 13 e 16 de abril.