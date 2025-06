O Benfica sagrou-se, este domingo, tricampeão nacional no escalão de iniciados.

Os encarnados empataram na visita ao Vitória de Guimarães (1-1) na 17.ª e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão e aproveitaram a derrota do Sporting em Vila do Conde, diante do Rio Ave (2-1).

Com um jogo por disputar, o Benfica atingiu os 40 pontos, mais quatro do que o Sporting, o segundo classificado, que já não vai conseguir ultrapassar as águias.