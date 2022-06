O Sporting venceu fora o Benfica por 3-1 e consolidou a liderança na fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de iniciados.

Ao intervalo, os leões venciam por 1-0, graças a um golo de Gabriel Silva aos 6 minutos. Ao minuto 54, Afonso Jesus empatou para os encarnados, mas pouco depois Winilson Lopes recolocou o Sporting na dianteira.

No quarto minuto do tempo de compensação, Rafael Melo assinou o 3-1 para os visitantes no Seixal.

Com este resultado, o Sporting (5 vitórias e 1 empate) chega aos 16 pontos e é líder com mais seis pontos do que o V. Guimarães e seis do que o FC Porto, terceiro classificado. O Benfica segue na quarta posição com nove pontos.

Outros resultados:

Académica-V. Guimarães, 1-4

Sp. Braga-FC Porto, 1-3