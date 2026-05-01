Um golo de Tomás Almeida, aos oito minutos, permitiu ao Benfica vencer na visita ao Sporting de Braga, na manhã desta sexta-feira, em jogo da 12.ª jornada da fase de apuramento do campeão nacional de juvenis.

Com este resultado, o Benfica ultrapassa precisamente os bracarenses, estando agora no quarto lugar, com 20 pontos, os mesmos do Sporting, terceiro com menos um jogo disputado. O Sporting de Braga, que era terceiro à partida para a jornada, é agora quinto, com 19 pontos.

Também esta sexta-feira, em Guimarães, o Vitória venceu na receção ao Rio Ave, por 2-1, com golos de Rodrigo Familiar (55m) e Martim Monteiro (89m). Sérgio Ribeiro (90+2m) marcou para o Rio Ave. O triunfo permite aos minhotos a ultrapassagem ao Sporting de Braga e a subida, à condição, ao segundo lugar.

No outro jogo do dia, houve empate a dois golos no Estoril-Famalicão.

A jornada fica concluída com o Real SC-FC Porto e com o Sporting-Alverca, ambos às 11 horas de domingo.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 31 pontos/11 jogos

2.º: Vitória, 21/12

3.º: Sporting, 20/11

4.º: Benfica, 20/12

5.º: Sp. Braga, 19/12

6.º: Famalicão, 18/12

7.º: Estoril, 15/12

8.º: Rio Ave, 10/12

9.º: Alverca, 6/11

10.º: Real SC, 4/11