Um dia depois de ter confirmado o título de juniores, o FC Porto deu mais um passo firme na direção da conquista do campeonato nacional de juvenis, ao bater em casa o Sporting.

Os azuis e brancos levaram a melhor no clássico por 1-0, graças a um golo de Gustavo Guerra logo aos 19 minutos.

Com este resultado, a equipa de juvenis do FC Porto passa a somar 37 pontos em 13 jogos da fase de apuramento do campeão, fruto de 12 vitórias e um empate (com o Sporting em Alcochete). O Benfica, que bateu o Real de Massamá neste sábado por 8-0, divide o segundo lugar com o Sporting, com 23 pontos.

Os portistas estão, por isso, a dois pontos de confirmar a conquista do título nacional de juvenis.