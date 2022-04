O Sporting goleou esta sexta-feira na deslocação ao Sporting de Braga, por 6-1, em jogo da terceira jornada da fase de apuramento de campeão nacional no escalão de juvenis.

Ao intervalo, havia 0-2 no marcador. Vivaldo Semedo apontou três dos golos dos leões (21m, 35m e 48m) e Guilherme Santos (51m), Manuel Mendonça (55m) e Rafael Nel (68m) também marcaram. Afonso Duarte, aos 46 minutos, fez o golo dos bracarenses.

Com este resultado, os verde e brancos garantem que continuam líderes isolados ao final da jornada, só com vitórias e nove pontos.

A jornada encerra no sábado, com o Rio Ave-Belenenses e o Benfica-FC Porto, jogos marcados para as 11 horas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 9 pontos

2.º: FC Porto, 4 (menos um jogo)

3.º: Sp. Braga, 3

4.º: Benfica, 3 (menos um jogo)

5.º: Belenenses, 1 (menos um jogo)

6.º: Rio Ave, 0 (menos um jogo)