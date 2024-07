O Sporting anunciou alterações às estruturas técnicas dos sub-19 e sub-23.

Pedro Coelho, que esteve cinco temporadas à frente dos juniores, vai orientar os sub-23, sendo acompanhado por Paulo Carvalho e Pedro Cruz (que transitam com ele). Dário Ezequiel mantém-se como treinador de guarda-redes do escalão e a restante equipa técnica é composta por André Gonçalves (analista), Tomás Azevedo (preparador físico), Diogo Soares (fisioterapeuta) e Daniel Almeida, adjunto que chega agora aos leões.

Há dez anos no Sporting como treinador, Pedro Coelho será substituído no comando da equipa de juniores por Filipe Neto. Trata-se de um regresso ao clube do técnico que trabalhará com João Santos, Carlos Finisterra e Tiago Moreira (todos a transitarem dos sub-16 do clube), bem como Rodolfo Vieira (treinador de guarda-redes), Vasco Macedo (analista), Hélder Jesus (preparador físico) e Diogo Lopes, fisioterapeuta.