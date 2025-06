O Paris Saint-Germain venceu a 11.ª edição do Torneio Pauleta com uma vitória, na final, sobre o Sporting (4-1), num torneio de sub-13 que contou com a participação de onze equipas e permitiu angariar 11 mil euros que vão servir para ajudar a pagar o tratamento a uma criança com problemas no desenvolvimento neurológico.

A equipa francesa, que já tinha vencido este torneio em 2017, voltou agora a vencer o torneio que, este ano, destacou a importância da saúde mental no desporto, e contou com a participação de um total de onze equipas: Clube de Futebol Pauleta, Sporting, Benfica, FC Porto, Paris Saint-Germain, Solaris United, Fayal Sport Club, FC Vale Formoso, Juventude Desportiva Lajense, Clube União Micaelense e Vitória Clube do Pico da Pedra.