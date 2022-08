Fernando Alonso vai trocar a Alpine pela Aston Martin em 2023, revelou a equipa britânica. O espanhol será assim o sucessor de Sebastian Vettel, que anunciou na semana passada que vai retirar-se.

«A Aston Martin tem o prazer de confirmar que Fernando Alonso vai juntar-se à equipa em 2023, com um contrato de vários anos», lê-se, na nota publicada.

«A Aston Martin está claramente empenhada em vencer, portanto é uma das equipas mais entusiasmantes da Fórmula 1 atualmente. (...) Nenhuma equipa hoje em dia demonstra um compromisso maior com a vitória, por isso é uma oportunidade muito entusiasmante para mim», disse Alonso, citado no comunicado.

«Ainda tenho a fome e a ambição de lutar para estar na frente e quero fazer parte de uma organização comprometida em aprender, desenvolver e ter sucesso», acrescentou.

Bicampeão do mundo em 2005 e 2006, Fernando Alonso prepara-se para mais um desafio na Fórmula 1 aos 41 anos, desta vez na Aston Martin, onde será colega de equipa de Lance Stroll.

