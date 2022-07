Numa corrida «agitada», Carlos Sainz estreou-se a vencer na Fórmula 1, no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Sergio Pérez, da Red Bull, terminou em segundo, Lewis Hamilton, da Mercedes, em terceiro.

A corrida foi épica, mas a tarde não começou bem.

Logo no início, um acidente grave a envolver Gasly, Russell e Zhou na reta da meta projetou o carro do piloto chinês da Alfa Romeo contra as barreiras de forma violenta. Zhou foi ao centro médico e, feitos todos os testes necessários, teve alta.

Uma hora depois, a corrida recomeçou, já sem Zhou, Russell e Albon, ele que também teve uma batida forte.

Carlos Sainz conseguiu manter a liderança, à frente de Verstappen e Leclerc. Mas por pouco tempo, já que Max assumiu a liderança pouco depois.

Quando se pensava que o atual campeão do mundo fugisse aos concorrentes, o Red Bull do neerlandês teve um furo e a partir daí a corrida de Verstappen ficou estragada – Pérez, com um problema na asa após um toque com Leclerc também já havia caído vários lugares.

Sainz e Leclerc ficaram na frente da corrida, com Hamilton a pressionar a dupla da Ferrari.

Leclerc, mais rápido do que o companheiro, acabou por assumir a liderança e parecia que ia caminhar para uma vitória tranquila, mas um problema no Alpine de Ocon estragou-lhe os planos.

Com o safety car em pista, o monegasco ficou com pneus duros já com algumas voltas, ao passo que Sainz, Pérez e Hamilton montaram pneus macios.

Num final de corrida épico, Leclerc acabou por ser ultrapassado pelo trio e ficou fora do pódio, em mais uma corrida azarada.

Feitas as contas, Verstappen mantém a liderança do campeonato, apesar de uma corrida nada positiva (foi sétimo), com 181 pontos. Pérez tem 147 e Leclerc 138.

Nota ainda para Mick Schumacher, que pontuou pela primeira vez na Fórmula 1.