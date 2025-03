A Cadillac F1 Team vai fazer parte do Mundial de Fórmula a partir de 2026, tornando-se a 11.ª equipa em competição. A certeza chegou esta sexta-feira, com a confirmação da «aprovação final» por parte da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e da Fórmula 1 para a entrada da marca da norte-americana General Motors na competição.

«A FIA e a Fórmula 1 podem confirmar que, após a conclusão de suas respetivas avaliações desportivas, técnicas e comerciais, o pedido da General Motors e da TWG Motorsports para trazer uma equipa Cadillac para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA a partir de 2026 foi aprovado», referem a FIA e a F1, em comunicado conjunto.

«Após a confirmação da Fórmula 1 de que fechou acordo comercial com a equipa Cadillac F1, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA terá uma 11ª equipa a partir do início de 2026, marcando-se o culminar de mais de dois anos de trabalho intenso, mas, em última análise, bem-sucedido na expansão do grid», refere ainda a FIA, em nota no seu sítio oficial.

A Cadillac tornar-se-á na primeira nova participante na Fórmula 1 em dez anos, desde que se deu a entrada da Haas em 2016.

O acordo já tinha sido anunciado em novembro, mas ainda carecia de aprovação final, agora confirmada. Na sua época de estreia na Fórmula 1, a Cadillac vai utilizar unidades de potência Ferrari.

A temporada de 2026 vai ser a primeira desde 2016 com 11 equipas e 22 pilotos.