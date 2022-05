Max Verstappen venceu este domingo o primeiro Grande Prémio de Miami da história da Fórmula 1. Charles Leclerc ficou em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

O piloto da Red Bull partiu da terceira posição, mas só demorou alguns segundos a subir um lugar: logo na primeira curva, passou o Ferrari de Sainz. Daí até apanhar o também Ferrari de Leclerc foram algumas voltas, e Max partiu para uma corrida... quase sempre tranquila.

É que Verstappen foi mantendo uma vantagem de cerca de sete segundos para Leclerc, mesmo depois da paragem na boxe, e essa vantagem só foi ameaçada nas últimas 15 voltas, quando um acidente entre Pierre Gasly e Lando Norris deixou o piloto britânica fora da corrida e obrigou à entrada do Safety Car.

Aí, Leclerc reduziu a desvantagem e conseguiu entrar no DRS do atual campeão do mundo, pressionando-o durante algumas voltas. Mesmo atrás, Sainz conseguiu segurar a última vaga do pódio mesmo perante o Red Bull de Sergio Pérez com pneus mais frescos.

George Russell, ele que partiu do 12.º lugar, terminou em quinto, à frente do colega de equipa Lewis Hamilton. Bottas (Alfa Romeo) terminou em sétimo, Ocon e Alonso (os dois da Alpine) em oitavo e nono, respetivamente, e Albon conseguiu mais um precioso ponto para a Williams.

Contas feitas, Charles Leclerc continua a liderar o Mundial de pilotos, com 104 pontos, agora a apenas 19 de Max Verstappen. A luta pelo título continua daqui a duas semanas, no circuito de Barcelona.