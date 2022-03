Kevin Magnussen é o substituto de Nikita Mazepin na Haas para a temporada de 2022, anunciou esta quarta-feira a equipa norte-americana da Fórmula 1.

O piloto dinamarquês representou a Haas de 2017 a 2020, mas já não acompanhou a scuderia liderada por Guenther Steiner em 2021. Agora, está de regresso ao 'Grande Circo' e vai fazer dupla com Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher.

Mazepin, refira-se, foi dispensado na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia. De resto, também o contrato com a Uralkali, um dos patrocinadores da Haas e empresa detida pelo pai do atleta russo de 23 anos, que é um oligarca com conhecidas ligações a Vladimir Putin, Presidente da Rússia. Os dois foram, de resto, sancionados pela União Europeia já esta quarta-feira.

Diga-se ainda que este fim de semana será Pietro Fittipaldi a sentar-se no monolugar da Haas nos testes de pré-época do Bahrain.