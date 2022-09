O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) garantiu, na tarde deste sábado, a “pole position” para o Grande Prémio de Itália, a 16.ª corrida do Mundial de Fórmula 1, ao estabelecer o melhor tempo da terceira e última sessão de qualificação (Q3), em 1.20.161 minutos.

Max Verstappen (Red Bull) fez o segundo melhor tempo, seguido de Carlos Sainz, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Fernando Alonso, no top-10 da qualificação. Contudo, e fruto das penalizações previstas, esta não vai ser a ordem para a partida da corrida de domingo.

Na qualificação, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Nyck De Vries (que rendeu Alex Albon em última hora), Guanyu Zhou e Yuki Tsunoda ficaram-se pela Q2, por esta ordem, do 11.º ao 15.º tempo.

Já Nicholas Latifi, Sebastien Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Mick Schumacher não passaram da Q1.

A corrida está marcada para as 14 horas de domingo.

A grelha para a partida da corrida, fruto das penalizações

O atual campeão do mundo e líder do Mundial, Max Verstappen, vai partir de sétimo fruto da penalização de cinco lugares, enquanto Sergio Pérez, penalizado em dez posições, deverá partir de 14.º, ainda que se aguarde a oficialização por parte da Federação Internacional do Automóvel (FIA) quanto à ordem.

O que também é certo, além de Verstappen, é que Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda vão partir das últimas três posições e de baixo vão partir também Mick Schumacher, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas, este trio penalizado em 15 lugares cada. Esteban Ocon também é penalizado em cinco posições, mas fruto das aplicadas aos restantes elementos, deverá cair só duas.

1.º: Charles Leclerc (Ferrari)

2.º: George Russell (Mercedes)

3.º: Lando Norris (McLaren)

4.º: Daniel Ricciardo (McLaren)

5.º: Pierre Gasly (AlphaTauri)

6.º: Fernando Alonso (Alpine)

7.º: Max Verstappen (Red Bull)

8.º: Nyck De Vries (Williams)

9.º: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10.º: Nicholas Latifi (Williams)

11.º: Sebastian Vettel (Aston Martin)

12.º: Lance Stroll (Aston Martin)

13.º: Esteban Ocon (Alpine)

14.º: Sergio Perez (Red Bull)

15.º: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16.º: Kevin Magnussen (Haas)

17.º: Mick Schumacher (Haas)

18.º: Carlos Sainz (Ferrari)

19.º: Lewis Hamilton (Mercedes)

20.º: Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

The grid penalties in place for Sunday#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/gkE6fUqLF2

— Formula 1 (@F1) September 10, 2022