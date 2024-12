Aos 34 anos, Sergio Pérez anunciou, na tarde desta quarta-feira, o fim do vínculo à Red Bull. Ao fim de exatamente quatro anos de ser anunciado como piloto desta equipa, a própria Red Bull recorreu às redes sociais.

«Depois de quatro temporadas incríveis, alcançámos acordo para seguir rumos distintos. Durante este período, “Checo” desempenhou uma posição determinante para assegurar várias vitórias em Grandes Prémios, pódios e dois títulos de construtores, contribuindo para a era mais bem-sucedida da equipa», lê-se, em comunicado.

Por sua vez, o piloto mexicano abriu o coração.

«Estou muito grato pelos últimos quatro anos e pela oportunidade de competir numa equipa tão boa. (…) Foi uma honra correr ao lado de Max Verstappen, partilhando o nosso sucesso. Um agradecimento especial a todos os adeptos, em todo o Mundo, e em especial aos mexicanos. Vamos reencontrar-nos, em breve», disse.

A carreira de Pérez começou nos karts, em 1996, aos seis anos. Até que, em outubro de 2010, recebeu uma oportunidade na Sauber, escancarando as portas da Fórmula 1. Seguiram-se passagens por McLaren, Force India e Racing Point, onde permaneceu até dezembro de 2020.

Foi precisamente nesse mês, ainda pela Racing Point, que Checo alcançou a primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prémio de Sakhir, no Bahrain.

No último Mundial de Fórmula 1, Sergio Pérez terminou no 8.º lugar, depois do 2.º lugar em 2023.

[artigo atualizado]

BREAKING: Sergio Perez and Red Bull agree to part ways #F1 pic.twitter.com/nDRpF3jKjC

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl