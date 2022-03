Dois anos e meio depois, os tiffosi da Ferrari podem voltar a festejar: Charles Leclerc venceu o Grande Prémio do Bahrain, o primeiro da temporada de 2022 da Fórmula 1.

Max Verstappen abandonou a corrida a três voltas do fim, quando era segundo classificado, e permitiu o 1-2 da Ferrari, já que Sainz terminou no segundo lugar. Hamilton terminou em terceiro.

Leclerc liderou toda a corrida, e com exceção de duas voltas em que foi ultrapassado por Verstappen na reta da meta, conseguiu recuperar essa liderança logo a seguir.

Só que à entrada para as últimas dez voltas, o Alpha Tauri de Pierre Gasly deu problemas e o francês teve de desistir, obrigando a entrada do Safety Car em pista e a deixar tudo em aberto para as últimas voltas.

No recomeço, Leclerc segurou a liderança com relativa facilidade, mas atrás o carro de Verstappen também ia apresentando problemas, acabando mesmo por ter de desistir. Aproveitou Carlos Sainz para subir ao segundo lugar, à frente de Pérez.

O mexicano era o único representante da Red Bull em pista, mas também não escapou aos problemas do monolugar. Na última volta, o carro parou e Hamilton, até aí a fazer uma corrida bastante discreta, aproveitou para se colocar nos lugares do pódio, à frente do colega George Russell.

Desde setembro de 2019 que a Ferrari não conseguia vencer uma corrida, quando o fez em Singapura, na altura com Vettel em primeiro e Leclerc em segundo. Esta tarde, os tiffosi voltam a sonhar.