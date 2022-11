Max Verstappen terminou o ano com chave de ouro, ao vencer o Grande Prémio de Abu Dhabi, o último da temporada de 2022 de Fórmula 1.

O neerlandês campeão do mundo alcançou a 15.ª vitória em 2022, no melhor registo de sempre de um piloto numa só temporada.

No adeus a Sebastian Vettel, Charles Leclerc ficou em segundo lugar e manteve o segundo posto no campeonato de pilotos, à frente de Sergio Pérez, que foi terceiro na corrida.

Nos Emirados Árabes Unidos, Verstappen dominou a corrida do início ao fim, mas foi Vettel a figura do dia: as despedidas foram de emoções fortes e dentro da pista, apesar de uma estratégia pouco feliz da Aston Martin, o tetracampeão do mundo conseguiu terminar no décimo lugar, beneficiando da desistência tardia de Lewis Hamilton.

Na frente, com o domínio de Verstappen, restava a Leclerc e Pérez lutarem pelo segundo lugar, que significava também o segundo lugar no campeonato.

O piloto da Red Bull parecia ter vantagem no ritmo do carro, e foi mantendo uma vantagem segura para o rival da Ferrari. Só que Leclerc optou por uma estratégia diferente e parou apenas uma vez nas boxes. Após a segunda paragem de Checo, o mexicano, com pneus novos, foi em busca de Leclerc, conseguiu chegar-se ao monegasco, mas ainda assim foi insuficiente para «roubar» o segundo lugar.

Além de Hamilton, que abandonou quando estava em quarto lugar, à frente de Carlos Sainz e George Russell, também Fernando Alonso não completou a corrida devido a um problema no monolugar.