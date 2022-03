A Fórmula 1 e a FIA confirmaram, ao início desta manhã, que o Grande Prémio da Arábia Saudita vai «continuar como planeado», isto apesar da dúvidas sobre a segurança em torno do evento depois de um ter havido um ataque a um depósito de petróleo perto do circuito, em Jeddah.

«Após o incidente amplamente divulgado que ocorreu em Jeddah na sexta-feira, houve uma profunda discussão entre todas as partes interessadas, as autoridades do governo saudita e as agências de segurança, que deram garantias completas e detalhadas de que o evento é seguro», lê-se, no comunicado divulgado.

Tudo começou na sexta-feira, quando um míssil disparado pelos Houthis, movimento rebelde do Iemen que está em conflito com a Arábia Saudita, provocou um incêndio de grandes dimensões num depósito de petróleo perto do local do circuito.

Os pilotos reuniram logo antes da segunda sessão de treinos livres e voltaram a sentar-se todos para discutir a situação a seguir a esse treino, numa reunião que demorou várias horas. Segundo a imprensa que está em Jeddah, alguns pilotos não estão confortáveis em correr o Grande Prémio devido a questões de segurança.

A reunião terminou já na madrugada de sábado na Arábia Saudita, mas sem que qualquer decisão fosse anunciada, o que se verificou agora de manhã, com a confirmação de que vai mesmo haver corrida.

