O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) garantiu, este sábado, a "pole position" para o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, a sétima prova do Mundial.

A Ferrari conseguiu mesmo fazer 1-2 para a corrida de domingo, com Carlos Sainz a ficar no segundo lugar, numa qualificação marcada por um final caótico, com o despiste de Sergio Pérez nos últimos instantes da Q3, na curva antes do túnel, a motivar o final antecipado da sessão.

O mexicano da Red Bull, que ainda viu Carlos Sainz chocar contra a sua roda direita da frente após o despiste, acabou por ficar com o terceiro melhor tempo da terceira sessão de qualificação, seguido do colega de equipa e atual campeão do mundo, Max Verstappen.

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

A primeira sessão de qualificação (Q1) deixou de fora Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nicholas Latifi e Guanyu Zhou, tendo sido marcada pelo furo de Yuki Tsunoda a pouco mais de dois minutos do final, que motivou a primeira das duas bandeiras vermelhas de toda a qualificação, prejudicando depois uma última tentativa de alguns pilotos que não conseguiram passar antes da bandeirada de xadrez, como Gasly, que vai partir de 17.º no domingo.

Na Q2 ficaram pelo caminho Tsunoda, Valtteri Bottas – que melhorou um pouco face ao global dos treinos livres, mas ainda assim não garantiu a Q3 – Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.

Na Q3, Charles Leclerc confirmou o domínio depois de ter conseguido, na Q2, baixar pela primeira vez ao segundo 11 (1:11.864 minutos), algo que Pérez também conseguiu aí (1:11.954m). O monegasco registou o melhor tempo para a “pole position”, com 1:11.376 minutos, seguido de Carlos Sainz (1:11.601m), Sergio Pérez (1:11.629m), Max Verstappen (1:11.666m) e Lando Norris (1:11.849m). O piloto da McLaren fecha o top-5 da grelha de partida e foi o último dos pilotos a baixar ao segundo 11.

O top-10 fica fechado, com a seguinte ordem, por George Russel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Esteban Ocon.

A corrida está agendada para as 14 horas de domingo.