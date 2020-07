O mexicano Sergio Pérez vai falhar o Grande Prémio da Grã-Bretanha, na pista de Silverstone, no próximo domingo, depois de ter testado positivo à covid-19. A confirmação foi feita ao início desta noite pela equipa do piloto, a Racing Point.

Em comunicado, a equipa confirmou que Sergio Pérez, depois da ausência esta quinta-feira de Silverstone motivada por um teste inconclusivo ao novo coronavírus, testou mesmo positivo.

«Sergio está fisicamente bem e com bom estado de espírito, mas vai continuar isolado, sob as diretrizes das autoridades de saúde, com a segurança como prioridade para a equipa e para o desporto», refere, ainda, a nota da equipa.

Um grupo restrito de elementos da equipa que esteve em contacto com Sergio Pérez está também em isolamento e em testes, seguindo os procedimentos protocolados.

Na mesma nota, a Racing Point frisa que a «intenção é correr com dois carros no domingo», além do de Lance Stroll. «Em breve, vamos comunicar os próximos passos para o fim de semana no Grande Prémio».

A Racing Point tem um acordo de partilha com a Mercedes que permite ter acesso a um dos pilotos de reserva, no caso Esteban Gutiérrez ou Stoffel Vandoorne.

Em comunicado, a organização do mundial refere que a pretensão da Racing Point sobre a substituição do piloto vai ser analisada e «anunciada no devido tempo».