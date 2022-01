A Federação Internacional do Automóvel (FIA) informou, esta quinta-feira, que iniciou um processo de «análise detalhada» aos acontecimentos do Grande Prémio de Abu Dhabi, na última corrida do Mundial 2021 de Fórmula 1, que ditou o título de pilotos para o holandês Max Verstappen (Red Bull), na disputa direta com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), a 12 de dezembro último.

Em comunicado, a FIA, agora liderada por Mohammed Bin Sulayem - eleito no passado dia 17 de dezembro para suceder a Jean Todt - refere que a intenção é apresentar à Comissão F1 da FIA os resultados do inquérito que vai envolver equipas e também pilotos, para depois apresentar decisões finais a 18 de março, antes do início da temporada de 2022.

«O presidente da FIA lançou uma consulta a todas as equipas da F1 sobre vários assuntos, incluindo este [ndr: GP de Abu Dhabi]. A 19 de janeiro, um ponto da agenda do Comité Consultivo Desportivo vai ser dedicado à utilização do safety car. O passo seguinte será uma discussão partilhada com todos os pilotos da Fórmula 1. O resultado das análises detalhadas vai ser apresentado à Comissão da F1 em fevereiro e as decisões finais vão ser anunciadas no Bahrein, a 18 de março», refere a nota oficial da FIA.

A Mercedes tinha lançado dois protestos contra os resultados finais da corrida e, consequentemente, do Mundial, mas ambos foram rejeitados. Depois disso, a Mercedes desistiu de protestar a corrida, a 16 de dezembro, isto na sequência de uma reação da FIA, que deu conta que «uma análise detalhada e um exercício de esclarecimento para o futuro» iria acontecer «com todas as partes relevantes».

A FIA nota também que o responsável por «rever e otimizar a estrutura da Fórmula 1» para a época 2022 será o secretário-geral desportivo da entidade e «recém-nomeado diretor de monolugares», Peter Bayer.

Perspetivam-se assim, no mínimo, medidas e regras que acautelem possíveis situações futuras idênticas às que envolveram a disputa de Verstappen e Hamilton, na corrida que ditou um título inédito para o piloto da Red Bull.