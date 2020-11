Imagens incríveis no GP do Bahrein, com Romain Grosjean a escapar a um dos acidentes mais horríveis da história da Fórmula 1.

O francês bateu violentamente pouco depois da partida, o carro incendiou-se, tornou-se uma bola de fogo e ficou partido ao meio. De acordo com a Haas, equipa do francês, Grosjean tem algumas pequenas queimaduras nas mãos e tornozelos.

As imagens falam por si.