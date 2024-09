A Aston Martin anunciou esta terça-feira a contratação de Adrian Newey, o aclamado engenheiro britânico que pertencia aos quadros da Red Bull.

«A equipa do futuro da F1 garante a assinatura mais cobiçada do desporto e que marca o início de uma parceria histórica de longo prazo. Adrian Newey comprometeu seu futuro a longo prazo com a Aston Martin Aramco Formula One Team. O aclamado designer britânico começará a trabalhar na sede da equipa, em Silverstone, a partir de 1 de março de 2025, assumindo uma nova função como Managing Technical Partner», pode ler-se no comunicado oficial.

Em maio deste ano, o designer de 65 anos anunciou a saída da Red Bull ao fim de 19 anos. Apesar de trabalhar nos bastidores, Adrian Newey foi uma peça fundamental nestes anos de sucesso da Red Bull.

Agora, na equipa de Lawrence Stroll, vai auferir um salário anual na ordem dos 35 milhões de euros, segundo avança a imprensa internacional. Face a estes valores, o engenheiro vai receber mais que grande parte dos pilotos, à exceção de Max Verstappen (40,5ME) e Lewis Hamilton (51ME).

Como designer de monolugares, Adrian Newey tem um enorme legado, tendo vencido 12 campeonatos de pilotos e 13 títulos de construtores.