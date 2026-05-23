Um grupo de assaltantes invadiu a casa de Alain Prost, na manhã de terça-feira, deixou-o com ferimentos ligeiros e roubou o cofre da família.

De acordo com o jornal Blick, tudo aconteceu por volta das 8h30 da manhã, na residência que o antigo tetracampeão mundial de Fórmula 1 tem em Nyon (Suíça). Os assaltantes atacaram Alain Prost e obrigaram, posteriormente, o filho a abrir o cofre, acabando depois por se colocarem em fuga.

Após o incidente, as autoridades tomaram conta da ocorrência e deram início a uma operação de «larga escala», segundo a mesma fonte. Apesar de não se saber o que foi ao certo roubado, o jornal dá conta da colaboração de longa data do ex-piloto de 71 anos com a conhecida marca de relógios Richard Mille.

Este não é um caso isolado, já que apenas em 2025, o cantão de Genebra registou 18 casos semelhantes naquela zona.

