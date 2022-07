Alexander Albon mostrou-se e enviou uma mensagem no hospital na sequência do aparatoso acidente que se viu envolvido este domingo, no GP da Grã-Bretanha em Fórmula 1, e que fez o carro do piloto chinês Guanyu Zhou «voar» para fora da pista.

«Está tudo bem. Estou feliz por saber que o Guanyu Zhou está bem! Obrigado à equipa médica. Agradeço também todas as mensagens de apoio. Já estou de olhos postos no GP da Áustria», escreveu o piloto anglo-tailandês da Williams que teve de abandonar na sequência do acidente logo após a partida no circuito de Silverstone.

All ok, the pets are ok 😅 but more importantly I’m glad @ZhouGuanyu24 is ok! Thank you to the medical staff and for all the messages. Eyes already on Austria 👊 pic.twitter.com/15PI86Iooz