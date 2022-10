O Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 ficou marcado com a conquista do campeonato por Max Verstappen mas houve quem também concretizasse o sonho de alguém.

A equipa da Alfa Romeo «contratou» um novo elemento para a suas estrutura. Goto, um menino que em 2019 esperou horas para poder ver de perto um de seus ídolos, Frédéric Vasseur, chefe de equipe da escudaria italiana para lhe entregar um envelope muito especial.

No regresso a Zurique, Vasseur reparou pela primeira vez no envelope e depois ao abri-lo descobriu uma grande surpresa, o pequeno Goto escrevera uma mensagem com um pequeno incentivo.

«Caro Senhor Vasseur. O meu nome é Goto, e adora a sua equipa. Desculpe não ter juntado mais dinheiro para ajudar a melhorar a equipa», redigiu a criança, acrescentando 10 mil ienes, aproximadamente 19 euros.

Com um simples envelope sem morada e remetente, Vasseur rapidamente contactou o responsável da comunicação da Alfa Romeo de modo a encontrar a criança.

Passados três anos, e embora o seu piloto favorito, Kimi Räikkönen, já não esteja lá, Goto conheceu Valtteri Bottas, de quem tem várias réplicas dos seus capacetes como decoração do quarto. A equipa italiana colocou ainda mensagem «Obrigado Goto» nos seus carros.