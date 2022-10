Fernando Alonso e Lewis Hamilton, é público, não morrem de amores um pelo outro, e este fim de semana, durante o Grande Prémio do México, a história entre os dois teve mais um episódio.

Tudo começou quando Alonso, atualmente na Alpine, começou por sugerir que os dois campeonatos ganhos por Max Verstappen têm mais mérito do que os títulos de Hamilton, uma vez que, segundo o espanhol, o neerlandês teve de competir com pilotos de outras equipas para além do companheiro de equipa.

«Tenho muito respeito pelo Hamilton, mas é diferente ganhar sete campeonatos quando só tens de lutar com o colega de equipa. Por isso, acho que um campeonato assim tem menos valor do que quando tens menos títulos, mas tiveste de lutar contra outros pilotos com um carro igual ou até melhor», disse, ao De Telegraaf.

Ora, a resposta de Hamilton foi curta e... irónica.

Nas redes sociais, o piloto da Mercedes publicou uma fotografia do pódio do Grande Prémio dos Estados Unidos em 2007, em Indianapolis, no qual acabou como vencedor, à frente de Alonso, segundo classificado. Os dois, diga-se, eram companheiros de equipa na McLaren.

Nessa época, de resto, os dois lutaram com Kimi Raikkonen até ao fim pelo mundial de pilotos, mas foi o finlandês, na Ferrari, a vencer, com Hamilton em segundo e Alonso em terceiro.

Na descrição com a foto, Hamilton limitou-se a colocar um ‘emoji’ com o polegar para cima, como que a dizer fixe.