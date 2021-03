O piloto espanhol Fernando Alonso deixou esta segunda-feira a primeira mensagem pública após o acidente sofrido a 11 de fevereiro, confirmando a ausência presencial na terça-feira, na apresentação do carro da Alpine F1 Team para a temporada 2021 na Fórmula 1, a que marca o seu retorno ao Mundial.

«Olá a todos. Como sabem, não poderei estar na apresentação da equipa na terça-feira, no Reino Unido. As restrições de viagens entre Suíça e Reino Unido tornam complicado viajar. Mas, de qualquer forma, seguirei virtualmente, como todos, não importa não estarmos fisicamente. Mal posso esperar para mostrar o carro, as novas cores e vestir o novo fato. Estou entusiasmado e vemo-nos em breve», referiu.

Alonso foi operado recentemente a uma fratura na mandíbula, após um atropelamento enquanto treinava de bicicleta, prosseguindo a recuperação em casa.

O corredor de 39 anos vai ter como colega de equipa o francês Esteban Ocon.