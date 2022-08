A próxima temporada de Drive do Survive ainda está a largos meses de ver a luz do dia, mas esta história é obrigatória tem tudo para «apimentar» a série da Netflix.

Horas depois de ter sido anunciado pela Alpine como sucessor de Fernando Alonso (de saída para a Aston Martin), Oscar Piastri veio a público garantir que não correrá pela equipa francesa na próxima época.

«Sem o meu consentimento, a Alpine F1 emitiu uma nota de imprensa a dizer que eu vou correr pela equipa no próximo ano. Isto está errado. Não assinei pela Alpine para 2023. Não vou correr pela Alpine no próximo ano», escreveu, através de uma curta nota publicado no Twitter, o piloto australiano que compete na Fórmula 2.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.