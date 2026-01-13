Fórmula 1: Alpine anuncia saída de Jack Doohan por «mútuo acordo»
Australiano desempenhava papel de piloto de reserva na equipa
A ligação entre a Alpine e Jack Doohan terminou, esta terça-feira, por «mútuo acordo».
Através de um comunicado, a equipa confirmou a saída do australiano, que desempenhava o papel de piloto de reserva na equipa. Recorde-se que Doohan foi o primeiro piloto formado na Alpine a chegar à Fórmula 1, mas a aventura durou apenas seis corridas, acabando por perder o lugar para Franco Colapinto.
«A BWT Alpine confirma que chegou a um mútuo acordo com Jack Doohan para que não continue a ser piloto da equipa na temporada de 2026 e assim procurar outras oportunidades de carreira», pode ler-se.
BWT Alpine Formula One Team confirms it has reached a mutual agreement with Jack Doohan to not continue his driving services with the team for the 2026 FIA Formula One World Championship season and allow him to pursue other career opportunities.— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 13, 2026
