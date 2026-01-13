A ligação entre a Alpine e Jack Doohan terminou, esta terça-feira, por «mútuo acordo».

Através de um comunicado, a equipa confirmou a saída do australiano, que desempenhava o papel de piloto de reserva na equipa. Recorde-se que Doohan foi o primeiro piloto formado na Alpine a chegar à Fórmula 1, mas a aventura durou apenas seis corridas, acabando por perder o lugar para Franco Colapinto.

«A BWT Alpine confirma que chegou a um mútuo acordo com Jack Doohan para que não continue a ser piloto da equipa na temporada de 2026 e assim procurar outras oportunidades de carreira», pode ler-se.

RELACIONADOS
Open da Austrália: Francisca Jorge eliminada na qualificação
João Almeida: «Pogacar não precisa de mim para ganhar uma Grande Volta»
NBA: Neemias brilha mas não evita nova derrota dos Celtics