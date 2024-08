Jack Doohan é piloto da Alpine na próxima temporada.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela equipa francesa de Fórmula 1, que promove o piloto reserva para principal em 2025.

«Sonhos tornam-se realidade. Jack Doohan completa a nossa equipa em 2025», pode ler-se na publicação da equipa, no X.

Doohan junta-se assim a Pierre Gasly e substitui Esteban Ocon, que se transferiu para a Haas.

Aos 21 anos, filho do pentacampeão mundial de motociclismo de 500cc, Mick Doohan, o australiano é piloto reserva há duas temporadas consecutivas. Em 2021 ficou em segundo lugar no campeonato da Fórmula 3 e em 2023 garantiu o segundo lugar na Fórmula 2.

Dreams 𝘿𝙤𝙤 come true ✨



Jack Doohan will complete our line-up for 2025 pic.twitter.com/6pcazuY6sk