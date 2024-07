A Alpine anunciou esta quarta-feira o lançamento de um modelo especial de monolugar para o Grande Prémio da Béligca.

Através das redes sociais, a equipa britânica apresentou o design do carro, que é inspirado no filme Deadpool & Wolverine, que estreia esta quinta-feira em Portugal. O vermelho substitui o habitual azul e rosa presente no veículo, que vai ser conduzido por Pierre Gasly e Esteban Ocon já na próxima sexta-feira, no circuito de Spa-Francorchamps.