Lance Stroll vai falhar os testes de pré-temporada de Fórmula 1, que decorrem no Bahrain de 23 a 25 de fevereiro.

O piloto da Aston Martin, cujo treinador é o português Nuno Pinto, sofreu um acidente a andar de bicicleta e será substituído no monolugar da equipa de Silverstone pelo brasileiro Felipe Drugovich, piloto reserva.

«Infelizmente tive um acidente enquanto treinava de bicicleta para a próxima temporada. Estou determinado para voltar ao carro e entusiasmado para a época que se aproxima. Estou motivado para recuperar deste revés o mais rápido possível», disse Stroll, citado na nota da Aston Martin.

A temporada de 2023 de Fórmula 1 arranca oficialmente no fim de semana de 3 a 5 de março, também no Bahrain.

UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.



Schedule for Friday and Saturday to be confirmed. pic.twitter.com/RQK1sREbuo