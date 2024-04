Fernando Alonso vai continuar na Aston Martin para lá deste ano, anunciou esta quinta-feira a equipa britânica de Fórmula 1.

Em comunicado, a scuderia de Silverstone informou que o piloto espanhol de 42 anos rubricou um novo vínculo «plurianual», válido até 2026.

Alonso, diga-se, chegou à Aston Martins no início de 2023, depois de deixar a Alpine. No ano passado, foi quarto classificado do mundial de piloto – este ano está em oitavo depois quatro corridas.

Nas últimas semanas, refira-se, Alonso havia sido associado à Mercedes, para o lugar que Lewis Hamilton vai deixar vago, mas o próprio respondeu que esse lugar não era «atrativo».

Agora, aos 42 anos, o bicampeão do mundo – ao serviço da Renault, em 2005 e 2006 –, prepara-se para continuar na mais alta categoria do desporto automóvel.