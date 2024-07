O antigo diretor da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, assumirá o projeto da Audi a partir de 1 de agosto, conforme anunciou esta terça-feira a marca alemã.

O italiano, de 54 anos, entrou para a Ferrari em 1995, tornando-se diretor desportivo da escuderia em 2019, cargo que ocupou até à saída da empresa, em 2022.

De saída da Audi está Andreas Seidl e Oliver Hoffman, até então presidente do Conselho de Administração da Sauber. A partir de 2026, a equipa suíça será fundida com a Audi, que passará a responder diretamente ao Conselho de Administração.

No Mundial de 2024, a Sauber é a única equipa do pelotão que ainda não marcou qualquer ponto, para infortúnio do chinês Guanyu Zhou e do finlandês Valtteri Bottas.

