O grande prémio da Áustria fica no calendário do campeonato do mundo de Fórmula 1 até 2041. A confirmação foi dada na manhã deste domingo pela Fórmula 1.

«A Áustria tem sido uma corrida muito especial para a Fórmula 1, é fantástico termos garantido o futuro a longo prazo de um grande prémio tão profundamente enraizado na história do desporto», afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

Desde que se realiza o Grande Prémio na Áustria, Max Verstappen é o piloto mais vitorioso no «Red Bull Ring», com cinco vitórias. Além do neerlandês, dos pilotos que atualmente estão na grelha da Fórmula 1, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e George Russell já triunfaram no circuito austríaco.

A corrida deste domingo terá início às 15h locais (14h em Portugal continental).

Lando Norris (McLaren) vai arrancar da «pole», Charles Leclerc (Ferrari) parte de segundo, seguido de Oscar Piastri (McLaren) que fecha o top-3, na partida para a décima corrida da temporada.